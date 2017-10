Ivan tra Paola e Malena: triangolo bollente interrotto con un video

Tra le due litiganti… gode il terzo. Si può riassumere così il presunto triangolo bollente tra la pornodiva Malena, l’ex naufraga Paola Caruso e il tronista spagnolo Ivan Gonzales. A Pomeriggio Cinque, sono intervenute le due donne, che davanti a Barbara D’Urso e ai suoi ospiti hanno ricevuto il benservito dal bel tronista. “Cara Paola, voglio dirti una cosa: ho molto affetto per te ma non sento amore. Voglio innamorarmi piano piano”, questo il messaggio di Ivan diretto alla giunonica corteggiatrice che non ha preso con filosofia il due di picche. “Pensavo gli spagnoli fossero più calienti, forse non è interessato all’articolo”, commenta stizzita la Caruso. Non è andata meglio a Malena a cui Ivan ha mandato un messaggio non molto diverso: “Cara Malena sei molto attraente ma cerco una ragazza con cui vivere una storia reale”.