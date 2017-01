Ivan Boragine, dopo Gomorra racconta la rinascita dal carcere

In "Gomorra" vestiva i panni del politico Michele Casillo vicino ad una delle due casate mafiose in lotta, a teatro invece Ivan Boragine racconterà la rinascita del dopo il carcere. Un altro ruolo "difficIle" dunque per il giovane attore napoletano alle prese con lo spettacolo "Sottozero" di Sandro Dionisio che debutterà al Teatro Bolivar di Napoli.