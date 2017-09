Italiani tartassati, i ricchi se la spassano

Il mercato “Luxury” in Italia vale 17 miliardi annui, sono stati eguagliati i livelli dei cinesi e avvicinati quelli degli americani. Contraltare: gli italiani sono perseguitati dalle tasse, se ne pagano più di cento. Mentre c’è chi fatica a raggiungere la fine del mese c’è anche chi ha uno stile di vita senza alcun problema di spesa. Nel servizio di Mattino Cinque le testimonianze di chi ha “Una collezione di tremila pezzi e per questo ho bisogno di qualcosa di eclatante”, oppure chi si sveglia a mezzogiorno e poi va a fare festa. È italiano quasi un terzo del lusso mondiale. L’Italia ha 29 aziende fra le prime cento del settore: “Quanto costa avere questo stile? Non ha prezzo”.