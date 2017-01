Italian Pro Surfer, sfida all'ultima onda su Italia 1

Ultimo appuntamento domenica 10 luglio in seconda serata su Italia 1 con Italian Pro Surfer, il talent sportivo condotto da Le Donatella. Sono quattro i concorrenti rimasti ancora in gara, che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di King e Queen del surf italiano. Ad ambire al titolo di reginetta del mare ci sono Valentina e Valeria, mentre a contendersi il trono per la categoria maschile sono rimasti Federico e Alessandro.