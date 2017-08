Italia 1, programmazione speciale per i 10 anni di Virgin Radio

Italia 1 mercoledì 12 luglio cambia programmazione, in occasione del 10° compleanno di Virgin Radio , l'emittente del Gruppo RadioMediaset dedicata alla musica rock che ha debuttato in Italia alle 12.00 del 12 luglio 2007. Tutto comincerà già la notte di martedì 11 luglio, con il film-concerto " Roger Waters The Wall ", titolo del 2015 basato sul tour 'The Wall Live'.

Mercoledì 12 luglio al via la programmazione speciale, che vedrà in onda nel corso di tutta la giornata clip con videomessaggi di auguri a Virgin Radio registrati da figure cult del rock mondiale come i Deep Purple, Nickelback, Linkin Park, Marky Ramone, Korn, Kasabian, Simple Minds, Dave Mustaine dei Megadeth, SUM 41 e tanti altri.



Alle 13.45 andrà in onda un'edizione speciale dei Simpson composta interamente da episodi dedicati alla musica rock. Alle 21.10 la prima serata sarà dedicata a uno dei film leggendari della musica: "I Love Radio Rock" (2009). E' la storia di una nave pirata che trasmette solo pezzi rock, interpretata da un cast straordinario composto da Philip Seymour Hoffman, Nick Frost, Kenneth Branagh.



A seguire, uno speciale tv condotto da Paola Maugeri e Ringo dedicato a Firenze Rocks, il festival organizzato a fine giugno nel capoluogo toscano che in tre giornate epiche ha visto anche l'esibizione sold out di Eddie Vedder (Pearl Jam).