Ispettore Derrick cancellato per il passato nazista del protagonista? La tv pubblica tedesca smentisce

"L'ispettore Derrick" non sarà cacciato dalla tv pubblica. Il quotidiano tedesco Bild aveva annunciato che la serie tv interpretata da Horst Tappert non sarebbe più andata in onda per colpa del passato nazista del protagonista, scomparso nel 2008. L'attore militò infatti nelle SS, ma la Zdf ha smentito questa versione dei fatti, precisando che "per ora non sono in programma riproposizioni della serie televisiva".