Isola, la figlia di Eva Henger: "Mia madre è ora più serena"

A Pomeriggio Cinque si torna a parlare dello scandalo scoppiato all'Isola dei Famosi con protagonisti Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fumato della marijuana durante il soggiorno in Honduras. Dichiarazioni pesanti quelle dell'ex naufraga, che hanno portato l'uomo ad abbandonare il programma. Ieri sera l'attrice ha raccontato in diretta la sua versione dei fatti aggiungendo: "Ho rischiato 12 anni di carcere".



La replica di Alessia Marcuzzi è stata molto secca sottolineado come, dopo attenti controlli, non si sia trovata nessuna prova a supporto dell'accusa di Eva Henger. Ospite di Barbara D'Urso Mercedesz, la figlia della attrice, ha dichiarato: "Mia madre non aveva motivo di mentire, ha detto ciò che ha visto e il fatto che Monte si sia ritirato ne è la conferma". La giovane ha poi aggiunto: "Vedere mia mamma ieri così serena mi ha tranquillizzato: in questi giorni abbiamo ricevuto anche minacce di morte per ciò che è successo e non è bello quando mettono in mezzo mia sorella, una bambina di 9 anni, che con questa storia non c'entra nulla".