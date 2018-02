Isola, il “bono” inquadrato tra il pubblico fa impazzire i social

Sui social c’è stata una vera e propria ondata di interesse nei confronti di un ragazzo presente tra il pubblico nella diretta dell’Isola dei Famosi di lunedì, subito ribattezzato "il bono". Dopo l’appello di Vladimir Luxuria su Twitter per scoprire chi fosse, è partito il toto nomi della rete, ma solo Pomeriggio Cinque è riuscito a identificarlo. Ospite di Barbara D’Urso il ragazzo in questione svela il suo nome: si chiama Michael ed è il figlio di Franco Terlizzi, naufrago di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il giovane era in studio per supportare il padre. Anche Barbara D'Urso ha manifestato il suo interesse per il giovane che ha fatto impazzire i social definendolo un vero e proprio "gran gnocco".