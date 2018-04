Isola, Filippo Nardi beccato mentre ride durante il tributo a Frizzi: “Ero distratto, chiedo scusa”

Filippo Nardi si scusa in diretta a Mattino Cinque. L’ex naufrago durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi è stato inquadrato dalle telecamere con un gran sorriso sul volto, mentre Alessia Marcuzzi e tutto lo studio omaggiavano con un lungo applauso la memoria di Fabrizio Frizzi, il conduttore recentemente scomparso. Un gesto che ha scatenato l’ira del web e di molti ospiti in studio che non hanno apprezzato affatto la mancanza di tatto di Nardi. In particolare Luca Giurato lo ha definito un “cafone”.



L'ex concorrente dell’Isola, contattato telefonicamente da Mattino Cinque, ha poi chiarito: “Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi. In nessun modo, assolutamente, volevo offendere qualcuno. Mi scuso con tutto il pubblico italiano", ha poi aggiunto l'ex concorrente dell'Isola. "So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste. Ero distratto, come spesso accade perché ho una capacità di concentrazione molto corta. Non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo, mi sono anche commosso poco dopo perché l’applauso è stato veramente lungo e caloroso”.