Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria è la nuova opinionista

"Ecco la mia nuova compagna di viaggio Vladimir Luxuria. Sarà un'Isola dei Famosi intrigante e tutta da scoprire .... Daje tutta!!!". Così Alessia Marcuzzi ha ufficializzato dal suo profilo Instagram la nuova opinionista del programma, a margine dello scatto che le ritrae insieme. A partire dal 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, la Marcuzzi sarà per la terza volta al timone del reality targato Magnolia.

"Sono davvero felice di essere al fianco di Alessia Marcuzzi per condividere da opinionista l'esperienza dell'Isola dei Famosi" commenta Luxuria dal suo profilo Instagram. Toccherà quindi a lei, uno dei personaggi più poliedrici della tv italiana e esperta dell'Isola, il compito di commentare le avventure dei naufraghi in Honduras.



Anche la produzione l'ha accolta con un caloroso bentornato, attraverso un post pubblicato sui social dell'Isola dei Famosi: "Un ritorno in grande stile quest'anno all'Isola! Sarà un'edizione tutta da scoprire... bentornata Valdimir Luxiria!"