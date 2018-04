Nel corso della decima puntata dell'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha accolto in studio Valeria Marini, tornata in Italia dopo la breve esperienza in Honduras. La showgirl è stata accolta da un lungo applauso durante il quale ha ballato e cantato coinvolgendo anche la Marcuzzi e successivamente ha raccontato la sua convivenza con i naufraghi: "Devo dire che è proprio un bel gruppo". La Marini ha quindi rivelato alcune aneddoti anche su Simone Barbato: "Non mi toglieva mai gli occhi di dosso".