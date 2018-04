Isola dei Famosi, una pesca pericolosa per Amaurys

All'Isola dei Famosi è arrivata l'ora della pesca. Amaurys si immerge per cercare di catturare qualche pesce in vista del pranzo quando all'improvviso si ritrova faccia a faccia con un barracuda.



"Ho visto una bestia davanti a me", racconta spaventato il naufrago. Armato solo di un ramo, Amaurys riesce a sfuggire al barracuda e a raggiungere illeso la spiaggia. L'incontro ha, però, visibilmente scosso il concorrente che confessa: "Appena sono uscito, ho cambiato il pannolino".