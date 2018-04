Il primo verdetto della decima puntata dell'Isola dei famosi ha visto l'eliminazione di Simone Barbato, finito in nomination con Francesca Cipriani e Franco Terlizzi. Il celebre mimo, che nei giorni scorsi si è scontrato con Amaurys, ha in un primo momento lasciato la Palapa per approdare sull'Isola che non c'è, dove ha deciso di continuare l'esperienza andando al televoto lampo con Elena Morali e Rosa Perrotta. Il pubblico ha poi deciso di lasciare in gioco le due ragazze, eliminando definitivamente Simone.