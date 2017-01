Isola dei Famosi, Simona si riaccende e Paola si deprime

Altra giornata tra alti e bassi all' Isola dei Famosi . A Playa Uva , Paola soffre per le incomprensioni col gruppo. Rimane sola su uno scoglio dove si lascia andare a un pianto liberatorio. A Giacobbe il dovere di consolarla. A Playa Soledad , Simona ha ripreso a brillare di positività: "Piano piano quest'isola la sto facendo mia". Con un bastoncino scrive nella sabbia "Siete nel mio cuore", un messaggio d'amore alla sua famiglia.

A Playa Soledad, Supersimo si dà da fare e riesce a trasportare un enorme tronco fino al fuoco. È consapevole delle difficoltà a cui è sottoposta e della prova, sia fisica che mentale, a cui è sottoposta. Non le piace sentirsi debole: "È da tanto tempo che non lo sono". Poi arriva dal mare una bottiglia con un messaggio: gli sforzi di Simona saranno premiati e lo spirito dell'isola ha una ricompensa per lei.



Dopo le tensioni sulla distribuzione del cibo, su Playa Uva Marco cerca un chiarimento con Paola. Lei si giustifica e lui le risponde: "Tu sei una bravissima ragazza, pero un po' ingorda". Si intromettono nella conversazione anche Alessia e Stefano. La Caruso, offesa, si mette a piangere e gli altri escono dalla capanna lasciandola sola.



Andrea e Mercedesz invece fanno una passeggiata. Parlano della Reato. Secondo la Henger è molto influenzabile: "Si avvicina solo quando le conviene". Lui la ascolta e le dà ragione. Si è finalmente riconquistato la sua amicizia della piccola Henger. "E' diventato una persona di cui io mi posso fidare", afferma Preti.