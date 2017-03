Isola dei famosi, Samantha sbotta: "Il vero Raz è quello che ci insulta"

" L’Isola Dei Famosi " si ormai spaccata in due: da una parte c'è il gruppo e dall'altra Raz Degan , che questa settimana divide la sua capanna con l'ospite Imma Battaglia. Ormai l'israeliano è in rotta di collisione con i compagni, che a suo dire non lo hanno apprezzato, ma Samantha De Grenet non ci sta a passare dalla parte del torto e si difende: "Il vero Raz è quello che fuorionda ci insulta, che ci dice che siamo disgraziati".

"Sembriamo otto matti contro uno, quando invece è lui ad essere contro di noi" ha continuato la De Grenet "In puntata poi sembra che siamo noi i cattivi e non mi sta bene. Non mi è piaciuto, c'è stato un massacro verso alcune persone e si è innalzata un'altra persona". Nell'ultima diretta è stato Moreno il principale bersaglio dell'israeliano, che lo ha accusato di essere una talpa.



Il rapper ha confidato ai compagni di essersi sentito inutile e di esserci rimasto male per gli aggettivi usati da Raz nei suoi confronti. Samantha non gli permette di abbattersi, ricordandogli che anche orchestrare dei complotti fa parte del gioco e che ora più che mai deve far vedere chi è davvero.