Isola dei Famosi, Rosa e Francesca: "Orgogliose di non far parte degli eletti"

Un fuorionda ricco di chiacchiere all'Isola dei Famosi. Durante la puntata di lunedì c'è stato un acceso scontro tra il gruppo degli "eletti", composto da Alessia Mancini, Amaurys Perez e Nino Formicola contro Jonathan Kashanian. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta commentano: "Non vedo l'ora di andarmene" tuona la bionda, mentre l'ex tronista aggiunge: "Alessia ha paura di essere sgamata è presuntuosa. Ma prima o poi tutto esce fuori. Sono orgogliosissima di non far parte di questo gruppo". Francesca conclude: " Chi si assomiglia si piglia, chi non si assomiglia non si piglia".