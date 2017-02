Isola dei Famosi, Raz Degan contro Alessia Marcuzzi

Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi si accende la polemica tra Raz Degan e gli altri naufraghi. Pur riconoscendolo come leader del gruppo, gli contestano il carattere rigido e da lupo solitario: non accettano il fatto che voglia vivere "a suo modo" questa avventura, a volte addirittura non rispettando le regole sociali del gruppo. Anche Alessia Marcuzzi interviene nella discussione, ricordando al naufrago il vero spirito di questa esperienza. Raz non sembra convinto e ribatte alla conduttrice, la quale risponde piccata: "Ti prego però di non trattarmi così la prossima volta perchè io non sono maleducata!"