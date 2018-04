Isola dei Famosi: pace, amore e abbracci fra Amaurys e Jonathan

Finalmente la pace all'Isola dei Famosi. Tra Jonathan Kashanian e Amaurys Pérez è tornata la serenità. L'esperto di moda si avvicina al pallanuotista: "Io non so tu cosa pensi di me ma facciamo così, abbracciamoci e basta". Francesca applaude ed è felice che i due abbiano chiarito. Tanta è la gioia del ritrovato equilibrio che ci scappa un bacio sulle labbra tra Amaurys e Jonathan. Pérez conclude dicendo: "Sai qual'è la verità? Entrambi sappiamo che ci vogliamo bene".