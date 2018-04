Isola dei Famosi: le decisioni dei naufraghi

Dopo la puntata i naufraghi fanno ritorno a Playa Dos, dove commentano le scelte dei nominati. Alessia Mancini è rimasta sorpresa dal voto di Bianca Atzei per il primo finalista. Durante il confessionale la ex letterina commenta: "Sono rimasta stupita che abbia scelto Nino, anche se poi ho capito che l'ha fatto per non scegliere tra me, Jonathan e Amaurys".



Rosa Perrotta non capisce come Alessia sia finita in nomination: "Penso con il tuo voto - risponde Mancini riferendosi a Jonathan - sapevo che mi avresti nominato". In confessionale commenta: "Non mi piace essere spettatrice, non sono una che combatte la guerra dall'alto della torre. Sono una guerriera e quindi combatto a cavallo insieme ai miei guerrieri, se ci sono".