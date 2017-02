Isola dei Famosi, la squalifica di Andrea Marcaccini

Il modello Andrea Marcaccini è stato squalificato dal reality di Canale 5. Nel corso della seconda puntata de l'Isola Dei Famosi, infatti, Marcaccini racconta di essere stato denunciato dall’ex ragazza per violenza e stalking, ma afferma di averlo tenuto nascosto alla produzione per vergogna. In questo modo, però, ha di fatto violato il contratto firmato e per questo deve abbandonare l'isola.