Isola dei Famosi: la prova ricompensa è una questione di logica

La Prova Ricompensa di questa settimana mette in palio per gli affamatissimi naufraghi ben un kg di formaggio. Per vincerlo, però, devono risolvere un dilemma: un lupo, una capra e un cavolo devono essere trasportati (letteralmente, o quasi) dalla barca alla spiaggia. In che ordine vanno spostati? Ecco la prova degli abitanti dell'Isola delle Caverne.