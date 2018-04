Isola dei Famosi: la crescita dei naufraghi

Grazie all'Isola dei Famosi i naufraghi hanno superato le loro paure. Amaurys, Jonathan e Franco parlano di come erano diversi prima di questa esperienza. Il primo a parlare è Pérez: "In mare da solo mi sono buttato poche volte prima di venire qui". Kashanian continua: "Allora anche tu hai superato le tue paure, io avevo paura delle blatte, ora cosa vuoi che siano". Interviene Terlizzi: "Anche io ho superato i miei limiti, avevo paura dell'acqua profonda, adesso non più!". Ognuno di loro ha raccontato le proprie ansie, svelando come l'isola sia riuscita ad abbatterle.