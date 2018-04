Isola dei Famosi: Jonathan si sfoga con Bianca

Momento di sfogo all'Isola dei Famosi. Jonathan Kashanian parla con Bianca Atzei della sua esperienza da naufrago, delle sue paure e del rapporto con gli altri: "L'Isola ha stoppato un pò la mia vita, ma se una volta ritornati è tutto come prima? Io volevo risolvere delle cose". Tra le tante riflessioni, l'esperto di moda ammette: "Non ho mai avuto una persona che guardandomi negli occhi mi abbia detto ti amo, forse perchè ancora sono io il primo a non volermi abbastanza bene". La cantante ascolta lo sfogo dell'amico e gli consiglia: "Jonathan tu devi volerti bene!"