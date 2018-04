Isola dei Famosi, Jonathan contro Alessia

Immagini mostrate in puntata in cui la naufraga, che in un primo momento aveva negato tutto, ha effettivamente dato del “fr***o” a Marco Ferri e ha offeso l’ex naufraga Nadia Rinaldi sul suo peso. Dichiarazioni che le sono costate l’esclusione dalla finale. Prima di dover abbandonare l’Isola però Alessia si sfoga: “Ho ricevuto un’educazione severa, ma ringrazio i miei genitori tutti i giorni”, dice la concorrente in una lucida analisi del suo percorso in Honduras.