Isola dei Famosi: Imma Battaglia naufraga per una settimana

Nella puntata del 28 febbraio dell’Isola dei Famosi, Imma Battaglia, attivista e politica, è sbarcata a Cayo Cochinos da Eva Grimaldi. L'attrice scoppia in lacrime per la felicità, ma le sorpese non finiscono qui: Alessia Marcuzzi le comunica che Imma resterà una settimana "ospite" di Raz Degan.