Isola dei famosi, i naufraghi si godono le lasagne dopo la prova

Grande entusiasmo all'Isola dei famosi per la ricompensa che ha permesso a tutti i naufraghi di mangiare le lasagne. Nel corso della seconda puntata del reality, in onda lunedì 29 gennaio, i concorrenti hanno affrontato una sfida a squadre che prevedeva il prelibato piatto.



La prova, però, non è andata proprio nel migliore dei modi: la Cipriani non ha partecipato attivamente alla sfida e una confusione generale non ha permesso il regolare svolgimento della gara. Così Alessia Marcuzzi non ha resistito alla fame dei naufraghi e ha deciso di concedere a tutti una porzione di lasagne: immediata la reazione dei concorrenti, corsi subito attorno al tavolo della ricompensa.