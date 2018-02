Isola dei Famosi: i consigli di Bianca Atzei per riaccendere la passione

Durante un momento di relax sulla spiaggia, Bianca Atzei rimane stupita quando Franco Terlizzi rivela di non scambiarsi mai effusioni in pubblico con la moglie. “Ci vogliamo bene e ci baciamo quando vogliamo, ma a casa nostra” precisa lui, lasciando intendere che dopo più di trent’anni di matrimonio la passione tende ad affievolirsi. La cantante allora lo sprona ad essere più focoso: “Fai vedere che sei un uomo d’altri tempi!”. Franco decide allora scherzosamente di mettere subito in pratica i preziosi consigli con Amaurys Pérez, silenzioso testimone della conversazione tra lui e Bianca.