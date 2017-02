Isola dei Famosi: i best moments di Dayane Mello

Dayane Mello, la bellissima naufraga eliminata nel corso della seconda puntata, entra nello studio dell'Isola dei Famosi per raccontare la sua (breve) esperienza da isolana. Dopo una chiacchierata con la conduttrice Alessia Marcuzzi, è il momento di rivivere insieme i suoi best moments in Honduras, tra prove di agilità e ore di spensieratezza.