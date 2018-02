Isola dei Famosi: fuochi e fiamme tra Alessia e Rosa

Aria di tempesta all’Isola dei Famosi. Rosa Perrotta e Alessia Mancini hanno discusso a causa delle opinioni contrastanti per la ricostruzione della protezione del fuoco. La bella salernitana si stava sfogando con Giucas per il comportamento avuto dalla Mancini nei suoi confronti: “Non mi va bene, non è il modo giusto con me, poi lei forse è abituata in altro modo”.



Mentre Rosa parlava con il mago, Alessia si è avvicinata a loro dicendo: ”Se hai qualcosa da dirmi io sono qua eh”. Quindi, hanno cominciato a discutere sui modi di porsi che secondo Rosa sono differenti dai suoi, mentre la showgirl romana ha sostenuto il contrario.



Alessia durante il confessionale definisce Rosa permalosa : ”Di sicuro lei ce l’ha con me”. La discussione tra le due si conclude con la Mancini che dà un consiglio a Rosa: ”Se tu mi vuoi evitare, evitami!”