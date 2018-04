Isola dei famosi, Franco riabbraccia la moglie

Sorprese e commozione nel corso della decima puntata dell'Isola dei famosi, durante la quale Franco Terlizzi ha potuto riabbracciare la moglie Ketty. In un primo momento l'ex pugile è stato sottoposto a un breve quiz e solo a test concluso Franco ha potuto rivedere la sua amata e passare qualche istante con lei prima di continuare la sua esperienza in Honduras. La coppia ha voluto ringraziare la produzione e Ketty ha scherzato con il suo uomo: "Lo trovo benissimo, è stupendo. Ragazze, non ce n'è per nessuna".