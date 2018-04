Isola dei Famosi: Francesca e Rosa unite contro il gruppo

Rosa Perrotta e Francesca Cipriani osservano Alessia Mancini e gli altri naufraghi lavarsi a riva con il sapone. L'ex tronista commenta: "Ricordati cosa succedeva quando noi mettavamo il sapone a riva", Cipriani risponde: "La terza guerra mondiale". Durante il confessionale Perrotta ammette: "Loro sono consapevoli di avere una sorta di gruppo ma a me non interessa farne parte". Le due continuano la chiacchierata parlando delle varie dinamiche che a loro non piacciono, Rosa abbraccia Francesca e le dice: "Sono contenta di averti incontrata". L'esuberante bionda ricambia l'abbraccio e l'affermazione: "Anch'io".