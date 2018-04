Isola dei Famosi, Francesca Cipriani: "Nella natura mi sento come Jane"

L'Isola dei Famosi volge al termine e i naufraghi si preparano al ritorno in patria. Non tutti però sono contenti di tornare a casa. "Questa esperienza mi ha permesso di conoscere nuovi lati di me stessa - commenta Francesca Cipriani a poche ore dalla partenza - Sento che la natura mi chiama, voglio rimanere qui". Come alla fine di una meravigliosa vacanza, la showgirl si sente arricchita a tal punto dall'esperienza sull'Isola da non voler lasciare l'Honduras. "Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei sentita così?" conclude la Cipriani con le lacrime agli occhi, elencando tutte le cose di cui sentirà la mancanza una volta tornata a Milano.