Isola dei famosi: Elena e Rosa tornano in Palapa ed è subito scontro

Dopo l'eliminazione di Simone Barbato in seguito al televoto lampo, Elena Morali e Rosa Perrotta hanno lasciato l'Isola che non c'è per raggiungere il resto dei naufraghi in Palapa. Il ricongiungimento, però, ha fatto immediatamente riemergere vecchie antipatie e gli scontri sono arrivati subito, coinvolgendo in particolar modo le due ragazze appena rientrate e Alessia Mancini. Quest'ultima è stata più volte accusata di essere a capo del "gruppetto che comanda le nomination" e la sua reazione non si è fatta attendere. La convivenza sull'isola, insomma, non promette affatto bene.