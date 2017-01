Isola dei Famosi, Cristian Galella sviene davanti ai fan in discoteca

Si è sentito male durante una serata in discoteca ed è svenuto accasciandosi davanti ai fan. Paura per Cristian Galella , che ha fatto spaventare i presenti e la fidanzata Tara Gabrieletto . Subito dopo l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha rassicurato i seguaci su Facebook : "Buonasera a tutti! Ho letto che avete saputo del mio piccolo malore di oggi. Tranquilli io sto benone! Ho solo avuto un calo di zuccheri, niente di che. Un abbraccio".

Intanto proseguono i preparativi per il matrimonio. Il 2 settembre, dopo tanti tira e molla, Cristian e Tara SI sposeranno. L'amore tra la coppia è esploso nel salotto dei sentimenti di "Uomini e Donne". Subito dopo i ragazzi sono andati a convivere, anche se i problemi non sono mancati. Già tanti mesi fa avevano annunciato infatti le nozze, poi rimandate per colpa dell'ex tronista. Ora ci sono le pubblicazioni.