Isola dei Famosi: che fame, Giucas!

La fame si fa sentire all’ Isola dei Famosi. Giucas Casella è talmente affamato che è addirittura disposto a mangiare un cocco marcio. Il mago si fa aiutare dall’amico Nino Formicola alias “Gaspare” per aprire i cocchi, sperando di trovarne almeno uno da poter mangiare. I naufraghi ci provano ben due volte, la prima Giucas accetta abbastanza tranquillamente la notizia del cocco marcio. La seconda quasi scongiura l’amico: “Nino non dire che è marcio perché ti giuro…” ma purtroppo anche questa volta il frutto non ha dato alcuna soddisfazione per il povero Casella affamato. La rassegnazione si è letta nei suoi occhi quando ha preso i cocchi in mano per buttarli.