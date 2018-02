Isola dei Famosi, Bianca Atzei in lacrime per Max Biaggi

Fiumi di lacrime per Bianca Atzei all’Isola dei Famosi: “Sei qui che pensi di aver lasciato tutto in Italia e invece ti porti tutto dietro”, con queste parole la cantante si sfoga con Filippo Nardi ripensando al suo ex Max Biaggi, che l’ha lasciata pochi mesi fa senza un vero e proprio perché. A Mattino Cinque viene mandata in onda la clip che raffigura la crisi di pianto dell’Atzei: “Quando stai bene con una persona pensi di voler creare qualcosa per il futuro poi ad un certo punto ti ritrovi senza niente, ora mi sento obbligata a ritrovare un po’ me stessa e a ritrovare la forza per star bene. Ho 30 anni, ho una vita davanti e il mio lavoro è così, altalenante. Il problema è che investi tanto sul tuo futuro e poi di punto in cambio ti ritrovi a dover cambiare all’improvviso tutto”. La cantante poi paragonandosi a Rosa Perrotta, sua compagna sull’Isola, ha aggiunto: “Io ora non sono felice”.