Isola dei famosi, Alessia Mancini è la Mejor della settimana

Nella decima puntata dell'Isola dei famosi una lunga e durissima prova ha decretato Alessia Mancini come la Mejor della settimana per la seconda volta consecutiva. La showgirl ha vinto la sfida contro Jonathan conquistando così l'immunità che la proietta direttamente alla semifinale del reality e le permette di raggiungere la Isla Bonita. Il Peor è invece Amaurys, che in settimana non è stato particolarmente brillante durante la prova che hanno affrontato tutti i naufraghi.