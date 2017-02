Isola dei Famosi 2017, Alessia Marcuzzi: "Vi presento la Dottoressa Tibi"

L'Isola dei Famosi ha preso il via e con lei anche le prove a cui i naufraghi si devono sottoporre. A giudicarli sarà la Dottoressa Tibi, una scimmietta in grado di stabilire, puntata dopo puntata, il grado di evoluzione dei concorrenti. La venticinquenne Tibi, ma dovremmo forse chiamarla Tibí perché è francese, ha un curriculum di tutto rispetto: ha recitato con Nicole Kidman e, solo l’anno scorso, è apparsa al fianco di Omar Sy in Mister Chocolat e di Audrey Tautou in Ouvert la nuit.