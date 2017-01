"Non sono stata io ad appiccare l’incendio. C'era fumo ovunque, non si vedeva niente in casa.” Queste le dichiarazioni di Isabella Biagini, ex diva della commedia italiana, in una telefonata esclusiva a Barbara D'Urso durante Pomeriggio Cinque. L'attrice interviene dal pronto soccorso in cui si trova dopo il rogo nel suo appartamento e chiarisce la sua posizione a seguito delle malelingue degli scorsi giorni: "Non faccio sfregi a chi non mi ha fatto pagare per quattro anni, non c'entra lo sfratto".