Isabella Biagini: "E' stato un attentato, un incendio doloso, ce l'hanno con me"

"Ci sono indagini in corso contro ignoti, è stato un incendio doloso, appena ho aperto la porta di casa c'è stata un'esplosione, non c'entra nulla la mia stufetta, qualcuno ha dato fuoco alla casa per costringermi ad andarmene, ecco perchè è successo il giorno prima dello sfratto". Lunedì mattina Isabella avrà un incontro proprio con gli inquirenti nella casa andata a fuoco. Ma c'è di più. Isabella, pochi giorni dopo l'incendio, ha avuto un incidente in auto. "Non credo sia stato casuale, hanno provato a mettermi sotto, qualcuno ce l'ha con me, ora ho paura a uscire dall'albergo in cui mi trovo".