Iris, un'estate da record: si conferma la rete tematica più vista nel prime time

Quella 2016 è stata per Iris un'estate da ricordare, la migliore di sempre a livello di ascolti. Dall'11 luglio al 4 settembre la rete Mediaset si è confermata l a rete tematica più seguita della prima serata e ha nuovamente battuto il proprio record con una media dell'1.98% di share . Un risultato ottenuto grazie alla qualità costante dell’offerta di Iris, garantita ogni singolo giorno, che il pubblico ormai conosce e apprezza.

Questo nonostante i mesi scorsi siano stati caratterizzati da grandi eventi sportivi e dall'arrivo di nuovi canali tematici concorrenti. Il canale Mediaset dedicato al grande cinema, e diretto da Marco Costa, non solo ha confermato la leadership in prima serata tra le reti oltre il tasto 7 del telecomando, ma è cresciuto anche rispetto ai propri ascolti dell'estate 2015 (1.69% di share) registrando un incremento del 16.3%.



Un trend di crescita costante, dallo 0,64% del 2010, anno di debutto della rete, passando per l'1,23% del 2012 e l'1,67% del 2013.