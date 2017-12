Iris festeggia 10 anni con uno speciale "Maurizio Costanzo Show"

Nel 2007, Mediaset, per prima in Italia, ha varato un canale tematico dedicato al grande cinema, completamente gratuito sul digitale terrestre: Iris. Per omaggiare questo importante traguardo il direttore del canale Marco Costa ha scelto Maurizio Costanzo e la formula del suo talk il "Maurizio Costanzo Show". Giovedì 30 novembre su Iris si festeggia in prima serata con Sandra Milo, Barbara Bouchet, Giuliana De Sio, Eleonora Giorgi, Barbara De Rossi e Piero Villaggio, figlio di Paolo.