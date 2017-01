Irene Grandi a "Fronte del palco"

10:50 - Un'altra ospite importante a "Fronte del palco". Nella nuova puntata, giovedì 2 aprile alle 00.40 su Italia 1, Irene Grandi sarà la protagonista dell'appuntamento musicale presentato da Simone Annicchiarico. Nell'auditorium di Radio Italia la cantautrice italiana presenterà il suo album "Un vento senza nome" e si racconterà ripercorrendo la sua carriera e svelando segreti e curiosità inerenti al suo ultimo lavoro.

La speaker Manola Moslehi, in diretta dalla sua postazione radiofonica, rivolgerà all'artista le domande degli ascoltatori di Radio Italia. I brani in scaletta: “Prima di partire per un lungo viaggio”, “ A memoria”, “Casomai”, “Un vento senza nome”, “Alle porte del sogno”, “Bruci la città”, “Settimo cielo”, “C'est la vie” e “La tua ragazza sempre”.