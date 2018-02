Insulti sull’Isola: nel mirino Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta

Continuano le discussioni sull’Isola dei Famosi, il reality del momento su Canale 5: nell’occhio del ciclone ci sono Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. Le due isolane sono arrivate allo scontro aperto dopo la nomination della Perrotta ai danni della compagna. A Domenica Live si commentano le dichiarazioni “scomode” della Rinaldi che piccata della nomination della naufraga ha replicato in diretta lunedì scorso alla Perrotta: "Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio". La confessione non troppo carina della Rinaldi ha fatto infuriare l'ex di Uomini e Donne che subito, facendole un applauso di presa in giro, ha commentato: "Che bella figura che hai fatto. Sì, sono stititca, ma ste cose potevi non dirle. Bella figura". Un momento di imbarazzo che anche in studio da Barbara D’Urso genera ilarità e un pizzico di vergogna. Ospite di Domenica Live c’è anche un amico di Rosa che la difende a spada tratta: “Lei è una napoletana verace, non le manda a dire”.