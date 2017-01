Infinity, stagione al via: in anteprima esclusiva torna Prisoners of War

I titoli più recenti verranno offerti in modalità Première, disponibili con una finestra molto ridotta rispetto all’uscita in sala, anche in lingua originale e in SuperHD.



Ecco la programmazione:



Dal 7 settembre andrà in onda in anteprima e in esclusiva la seconda stagione di “Prisoners of War”, la serie israeliana pluripremiata che ha ispirato e contribuito al successo di “Homeland”, ideata dal regista, sceneggiatore e produttore televisivo Gideon Raff e vincitrice dell'Israeli Academy Award for Television come Miglior Drama. Nel corso dei nuovi episodi indagheremo ancora sulle vicende dei soldati israeliani tornati a casa dopo una prigionia lunga 17 anni che ha generato in loro gravi conseguenze psicologiche dovute alle torture ed alla prolungata segregazione imposta loro.



Arriva il 14 settembre l’esilarante comedy “The Goldbergs” creata dall’attore, sceneggiatore e regista Adam Goldberg (I Love Your Work, Provaci ancora Jose) che racconta parte della sua infanzia e omaggia gli anni ’80 e gli idoli musicali e cinematografici di quel tempo. La serie ambientata in Pennsylvania narra, attraverso il punto di vista dell'undicenne Adam e delle immagini che la sua videocamera catturano, la vita della famiglia Goldberg: della iperprotettiva mamma Beverly, dell'irascibile papà Murray, della diciassettenne Erica, del sedicenne Barry e di nonno Al "Pops" Solomon.



Il team di studiosi dell’istituto sanitario CDC (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) torna dal 21 settembre per la seconda stagione della serie thriller “Helix”, racconto fantscientifico ambientato in un futuro prossimo in anteprima su Infinity. Dopo la missione in Artide e la scoperta di un microrganismo potenzialmente mortale che ha condotto gli scienziati in molteplici ricerche per recuperare l'antidoto, la squadra torna a riunirsi per occuparsi di una nuova possibile epidemia che li porta su un’isola nel Pacifico del Nord a Windjammer, dove entrano in contatto con un misterioso culto.



Sarà trasmessa dal 29 settembre la prima stagione di “Blindspot” interpretata dall’attrice statunitense Jaimie Alexander, resa celebre per aver vestito i panni di Lady Sif in Thor: The Dark World, e da Sullivan Stapleton, conosciuto per la sua performance nella serie britannica “Strike Back”. In 23 episodi tanti segreti e il ritorno del passato di una donna, completamente nuda e ricoperta di tatuaggi, priva di memoria ritrovata inspiegabilmente in Times Square. Solo i tatuaggi che ricoprono il suo corpo l’aiuteranno a risalire alla sua vera identità e daranno inizio a una fitta rete di misteri su una pericolosa cospirazione in atto.



Ed ecco l’offerta Infinity Première di settembre: Onda su Onda (dal 2 all’8 settembre), ultimo lavoro di finzione di Rocco Papaleo sul bizzarro incrocio di destini di un cuoco solitario e di un esuberante cantante alla ricerca del successo; il blockbuster Batman vs Superman: Dawn of Justice (dal 30 settembre al 6 ottobre) diretto dal visionario Zack Snyder e interpretato dal Premio Oscar® Ben Affleck ed Henry Cavill, per quella che è la prima apparizione di questi due iconici personaggi insieme sul grande schermo.

Tornano in modalità Premiere anche Pan - Viaggio sull'isola che non c'è (dal 16 al 22 settembre), pellicola rivisitazione del classico Peter Pan diretta da Joe Wright, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (dal 23 al 29 settembre), adattamento cinematografico del romanzo best-sellerdi Nathaniel Philbrick diretto dal premio Oscar® Ron Howard, e la commedia degli equivoci Se mi lasci non vale (dal 9 al 15 settembre) interpretata e diretta da Vincenzo Salemme con Paolo Calabresi, Serena Autieri e Tosca D'Aquino.



Infine, la programmazione di film disponibili su Infinity dal 1° settembre si arricchisce di molti titoli. Tra i tanti: il celebre Full Metal Jacket che Stanley Kubrick ha diretto nel 1987, l’osannato Ogni maledetta domenica diretto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino e la romantica commedia musicale di Max Giwa e Dania Pasquini Walking on sunshine. Ed ancora il thriller Perfect Stanger interpretato da Halle Barry nei panni di una giornalista d'assalto, la quarta pellicola dell'amata saga "Fast & Furios" dal titolo Fast & Furious - Solo parti originali, il primo lungometraggio di David Michôd, Animal Kingdom, pieno di colpi di scena in un racconto dove nemmeno l'amore e la morte sanno da che parte stare e la pellicola di Paolo Costella con Massimo Boldi, Matrimonio al Sud.