Infinity omaggia Totò a 50 anni dalla morte

TOTO' E PEPPINO, I FILM IN COPPIA - In "Totò e Peppino divisi a Berlino" interpretano Antonio La Puzza, emigrato da Acerra per carenza di denaro, e Giuseppe "Peppino" Pagliuca, un magliaro napoletano emigrato in Germania anni prima. "Totò, Peppino e la dolce vita" è invece la parodia della celebre opera felliniana, mentre "Arrangiatevi" (diretto da Mauro Bolognini) rientra nel filone della commedia degli equivoci. In "Letto a tre piazze", infine, Totò e Peppino De Filippo sono diretti da Steno.



In "Totò d'Arabia" l'attore diventa un ex-militare italiano che viene promosso ad agente segreto con il nome di Agente 00Ø8, con il compito di convincere lo sceicco Ali El Buzur a cedere il petrolio al Regno Unito. In "Che fine ha fatto Totò baby?" (parodia del film del 1962 Che fine ha fatto Baby Jane?) due fratelli trovano un cadavere in una valigia rubata e sono costretti a non mollarla. "I tre ladri" di Lionello De Felice lo vede al fianco di Jean-Claude Pascal e Gino Bramieri, nei panni di una combriccola di disonesti che finiranno per mettersi in società. In "I due marescialli", pellicola tragicomica diretta da Sergio Corbucci, recita divide invece il set con Vittorio De Sica e Gianni Agus.