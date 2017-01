Infinity lancia il grande cinema in Ultra Hd

Da "300" a "Sherlock Holmes", dal "Grande Gatsby" ad "American Sniper" e "Il Mago di Oz": a dicembre su Infinity, grazie a un accordo tra il servizio di streaming on demand e Samsung, sarà possibile vedere in Ultra HD e audio dolby 5.1 il meglio del cinema Warner Bros. I film saranno disponibili per i clienti Infinity in esclusiva sui televisori Samsung Ultra HD.