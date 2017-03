Infinity Film Festival, alla scoperta "on demand" di nuovi talent

Torna per la quarta edizione l'Infinity Film Festival, iniziativa promossa dalla piattaforma di streaming on demand che dal 2014 si impegna nella scoperta e valorizzazione di talenti ancora non svelati. Il Festival on demand si rivolge a registi emergenti e a realizzatori di produzioni indipendenti che hanno in comune il desiderio di far conoscere la propria opere al grande pubblico, attraverso il sostegno del web e il supporto della piattaforma Infinity.