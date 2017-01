In una lettera aperta Den Harrow replica a moglie: "Ecco la mia verità"

19:26 - In un'intervista con Barbara D'Urso a "Domenica Live" la moglie di Den Harrow, Annalisa, ha lanciato pesanti accuse al marito. Che ora, con una lettera, si difende raccontando la propria verità. Pubblichiamo, di seguito, la missiva del cantante, in caratteri maiuscoli esattamente come lui l'ha scritta.

MI CHIAMO STEFANO ZANDRI ANCHE SE MI CONOSCETE CON IL MIO NOME D’ARTE DEN HARROW. FINO A QUALCHE GIORNO FA PER IL PUBBLICO TELEVISIVO E PER GLI APPASSIONATI DELLA MUSICA ANNI OTTANTA ERO QUELLO DEL FESTIVALBAR, DI DON’T BREAK MY HEART E MAD DESIRE E (SORRIDO) ANCHE QUELLO DEL “CESTINO RUBATO” ALL’ISOLA DEI FAMOSI. PURTROPPO ORA SONO DIVENTATO PER L’OPINIONE PUBBLICA “DEN HARROW, L’UOMO CHE PICCHIA LE DONNE”.



ECCO E’ PER QUESTO CHE PRENDO "CARTA E PENNA" E DALLA MIA CASA DI VIAREGGIO, DA DOVE FATICO AD USCIRE DA QUEL GIORNO, VOGLIO SCRIVERVI LA MIA RABBIA PER CERCARE DI DIMOSTRARE CHE QUELLO CHE AVETE VISTO NON CORRISPONDE ALLA VERITA’. LA STORIA E’ MOLTO LUNGA, PARTE TANTI ANNI FA MA PROVO A RIASSUMERLA… DA UNA PARTE CI SONO TRE DONNE LASCIATE CHE PRIMA NEANCHE SI PARLAVANO MA ORA SI SONO COALIZZATE E QUASI 15 ANNI DI VITA CONIUGALE SUDDIVISA TRA QUESTE TRE DONNE. VI ASSICURO CHE IN QUESTI ANNI LORO SI SONO ODIATE TRA LORO, INSULTATE E QUERELATE A SUON DI SCRITTI LEGALI. MA ORA ISTIGATE DA ANNALISA, LA MIA ULTIMA COMPAGNA CHE HO LASCIATO QUASI UN ANNO FA, HANNO DECISO DI “DISTRUGGERE DEN” ACCUSANDOMI DELLA PEGGIORE DELLE INFAMIE, QUELLA DI ESSERE UN UOMO VIOLENTO CHE LE PICCHIAVA. CONOSCO IL MIO CARATTERE E SO CHE NON E’ FACILE… CERTO SPESSO HO LITIGATO CON LE TROUPE TELEVISIVE CHE IO DEFINIVO “MOLESTE” (COME LE IENE) MA PERCHE’ NON AMO IL LORO MODO DI FARE TELEVISIONE. PERO’ UN CONTO E’ MANDARE A QUEL PAESE UN INVIATO, UN ALTRO PICCHIARE UNA DONNA.



NON VOGLIO ENTRARE NEL MERITO DELLE DENUNCE DI CUI SI OCCUPERANNO I MIEI LEGALI ANCHE SE CI TENGO A FAR PRESENTE CHE TRANNE L’ULTIMA FATTA DA ANNALISA LE ALTRE SONO GIA’ STATE SPONTANEAMENTE RITIRATE DALLE STESSE SENZA STRASCICHI LEGALI VISTO CHE OGGI IO SONO INCENSURATO. PERO’ VOGLIO POTER DIRE A TUTTI CHE STEFANO ZANDRI LE DONNE LE AMA NON LE PICCHIA E CON LUI ANCHE DEN HARROW CHE LO ACCOMPAGNA DA PIU’ DI 30 ANNI. LA CARRIERA DI DEN HARROW SI E’ FONDATA SULLE DONNE… SONO LE DONNE AD AVER DECISO CHE SAREI POTUTO DIVENTARE UN PERSONAGGIO AMATO E POPOLARE PER LE MIE CANZONI E PER LA MIA IMMAGINE. NON POTREI QUINDI NON AMARLE ED ESSERE LORO RICONOSCENTE PERCHE’ SENZA DI LORO OGGI NON SAREI DEN HARROW MA PROBABILMENTE UN CINQUANTENNE BUONO PER I CATALOGHI DI POSTAL MARKET. IO ADORO LA MIA ATTUALE COMPAGNA DAISY CON CUI CONVIVO QUASI H24 A VIAREGGIO NELLA NOSTRA CASA, LEI MI “ABBANDONA” SOLO IN QUELL’ORA CHE DEDICO ALLA PALESTRA POI NON MI LASCIA MAI. E IL FATTO CHE IN QUESTI GIORNI MI SIA COSI’ VICINA PENSO SERVA A DIMOSTRARE QUELLO CHE IO SONO VERAMENTE.



VORREI CHE CHI MI ACCUSA IN TV, SUI GIORNALI O SU INTERNET (SOPRATTUTTO SUI SOCIAL NETWORK) ANDASSE OLTRE CHE DA DAISY ANCHE DA CRISTIANO, VALERIA O IVAN (SENZA COGNOMI PERCHE’ PER ME SONO SOLO AMICI NON PERSONAGGI FAMOSI) A CHIEDERE "STEFANO E’ UN VIOLENTO?" QUANDO HO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO DEI 50 ANNI HO DECISO DI AMMETTERE CHE NON ERO IO A CANTARE LE CANZONI CHE HO PORTATO AL SUCCESSO (COME SPESSO ACCADEVA NEGLI ANNI 80) MA ERO L’IMMAGINE DI UN PROGETTO MUSICALE CHE FUNZIONAVA PERCHE’ RIUNIVA MUSICA E IMMAGINE FACENDO VENDERE I DISCHI. PER ME E’ STATO COME TOGLIERMI UN PESO E L’HO FATTO PERO’ MAI AVREI PENSATO CHE DUE ANNI DOPO MI PIOMBASSE ADDOSSO UN ALTRO MACIGNO MOLTO PIU' PESANTE. QUEST’ACCUSA INFAME. SO CHE SARA’ PIU' DIFFICILE DIMOSTRARE DI NON AVER MAI PICCHIATO UNA DONNA CHE AMMETTERE DI NON AVER CANTATO DUE STUPIDE CANZONI E NON BASTERA’ UN COMUNICATO STAMPA MA ANDRO' AVANTI A TESTA ALTA (ANCHE SE NON E' FACILE CREDETEMI) E SONO CERTO CHE LA VERITA' VERRA' FUORI.



ERA IL LONTANO 1985 QUANDO IN CLASSIFICA C’ERA UN MIO PEZZO, SI INTITOLAVA BAD BOY E RACCONTAVA DI UN RAGAZZO CHE VOLEVA DIVENTARE COME JAMES BOND E TRATTARE LE DONNE COME GIOCATTOLI (MA SOLO PERCHE’ BOY FACEVA RIMA CON TOY) QUELLA ERA FINZIONE… ANDO’ TRA I PRIMI IN CLASSIFICA IN ITALIA, FRANCIA, SVIZZERA E GERMANIA E AD ACQUISTARLO ERANO QUASI SOLO DONNE. SONO PASSATI 29 ANNI DA QUEL DISCO, IO FORSE CON IL MIO ASPETTO POTRO' ESSERVI SEMBRATO UN BAD MAN MA NON E’ COSI’… RICORDATE CHE L’APPARENZA INGANNA E NON C’E’ NESSUNO PIU’ VENDICATIVO DI UNA DONNA CHE VIENE LASCIATA E NON LO VUOLE ACCETTARE.



UMILMENTE VOSTRO

DEN HARROW