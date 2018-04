In Sicilia mentre i deputati diminuiscono i portaborse aumentano

Stasera Italia indaga sul numero e i costi dei portaborse all'interno dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'inviata Agnese Virgillito ha scoperto che per 70 deputati ci sono 300 collaboratori: questo fa sì che ogni politico abbia in media quattro portaborse. In totale, tutte queste persone costano alle casse della Regione Sicilia 4 milioni di euro: infatti, ogni deputato ha a disposizione un budget di 58mila euro solo per i portaborse.